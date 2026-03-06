© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Unter Anleitung einer erfahrenen Näherin können Kinder in der Heinrich-Böll-Bibliothek Ostersäckchen nähen.
Kinder ab zehn Jahren sammeln in einem Workshop erste Näherfahrungen. Unter Anleitung einer erfahrenen Näherin und mit der Nähmaschine nähen sie ihre eigenen Ostersäckchen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
