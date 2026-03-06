Ostersäckchen nähen

14. März 2026

Nähen

Unter Anleitung einer erfahrenen Näherin können Kinder in der Heinrich-Böll-Bibliothek Ostersäckchen nähen.

Kinder ab zehn Jahren sammeln in einem Workshop erste Näherfahrungen. Unter Anleitung einer erfahrenen Näherin und mit der Nähmaschine nähen sie ihre eigenen Ostersäckchen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Nähmaschinen-Workshop
Location
Heinrich-Böll-Bibliothek
Beginn
14. März 2026 11:00 Uhr
Ende
14. März 2026 13:00 Uhr
Eintritt
kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich
Anmeldung
Vivienne.graw@ba-pankow.berlin.de

Heinrich-Böll-Bibliothek

Adresse
Greifswalder Straße 87
10409 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 6. März 2026