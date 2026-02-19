Inklusives Trommeln

07. März 2026

Kinder trommeln (1)

Im Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik können Kinder mit und ohne Behinderung zusammen trommeln. Dafür stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung.

In der ufaFabrik haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, sich an verschiedenen Trommeln auszuprobieren. Es stehen große und kleine Instrumente zur Verfügung. Mal trommeln die Teilnehmer:innen leise, mal laut. So erleben sie in der Gruppe einen gemeinsamen Groove. Der Workshop findet in den Percussionstudios im ersten Stock statt.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Trommeln
Location
ufaFabrik
Beginn
7. März 2026 14:00 Uhr
Ende
7. März 2026 15:00 Uhr
Eintritt
2 Euro
Infos und Anmeldung
sara.ullrich@nusz.de

ufaFabrik

Adresse
Viktoriastraße 13
12105 Berlin

Verkehrsanbindungen

