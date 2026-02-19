Inklusives Trommeln

In der ufaFabrik haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, sich an verschiedenen Trommeln auszuprobieren. Es stehen große und kleine Instrumente zur Verfügung. Mal trommeln die Teilnehmer:innen leise, mal laut. So erleben sie in der Gruppe einen gemeinsamen Groove. Der Workshop findet in den Percussionstudios im ersten Stock statt.