Inklusives Trommeln

Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik können Kinder mit und ohne Behinderung zusammen trommeln. Dafür stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung.
In der ufaFabrik haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, sich an verschiedenen Trommeln auszuprobieren. Es stehen große und kleine Instrumente zur Verfügung. Mal trommeln die Teilnehmer:innen leise, mal laut. So erleben sie in der Gruppe einen gemeinsamen Groove. Der Workshop findet in den Percussionstudios im ersten Stock statt.
