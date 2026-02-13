Wie Tiere überwintern

Das Freilandlabor Britz lädt Familien und Kinder zu einem winterlichen Spaziergang ein. Dabei begeben sie sich auf die Spuren der Tiere und suchen nach verschiedenen Tierzeichen. Sie erfahren auch, wie diese die kalte Jahreszeit überstehen. Zum Abschluss bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Behausungen für die Tiere.