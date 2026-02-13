Wie Tiere überwintern

21. Februar 2026

Wintervögel

Familien und Kinder begeben sich bei einem Spaziergang im Freilandlabor Britz auf die Spuren von Tieren im Winter.

Das Freilandlabor Britz lädt Familien und Kinder zu einem winterlichen Spaziergang ein. Dabei begeben sie sich auf die Spuren der Tiere und suchen nach verschiedenen Tierzeichen. Sie erfahren auch, wie diese die kalte Jahreszeit überstehen. Zum Abschluss bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Behausungen für die Tiere.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Familie forscht: Wie überwintern die Tiere?
Location
Karl-Foerster-Pavillon
Beginn
21. Februar 2026 14:00 Uhr
Ende
21. Februar 2026 16:00 Uhr
Eintritt
Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro zzgl. Parkeintritt
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Karl-Foerster-Pavillon

Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

Aktualisierung: 13. Februar 2026