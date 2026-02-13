Wie Tiere überwintern

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Familien und Kinder begeben sich bei einem Spaziergang im Freilandlabor Britz auf die Spuren von Tieren im Winter.
Das Freilandlabor Britz lädt Familien und Kinder zu einem winterlichen Spaziergang ein. Dabei begeben sie sich auf die Spuren der Tiere und suchen nach verschiedenen Tierzeichen. Sie erfahren auch, wie diese die kalte Jahreszeit überstehen. Zum Abschluss bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Behausungen für die Tiere.
