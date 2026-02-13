Brasilianischer Karneval

© dpa
Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
Im Festsaal Kreuzberg feiern Familien und Kinder brasilianischen Karneval. Neben Musik und Tanz gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.
Ein vielseitiges Programm gibt es für Kinder, Erwachsene und Familien zum brasilianischen Karneval. Neben brasilianischer Musik gibt es für Kinder verschiedene Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher schminken und in bunten Farben gestalten lassen. Und auch brasilianisches Essen wird nicht fehlen.
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr