Brasilianischer Karneval

21. Februar 2026

Kinderschminken (5)

© dpa

Im Festsaal Kreuzberg feiern Familien und Kinder brasilianischen Karneval. Neben Musik und Tanz gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.

Ein vielseitiges Programm gibt es für Kinder, Erwachsene und Familien zum brasilianischen Karneval. Neben brasilianischer Musik gibt es für Kinder verschiedene Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher schminken und in bunten Farben gestalten lassen. Und auch brasilianisches Essen wird nicht fehlen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Carnaval – Baile da Bossa
Location
Festsaal Kreuzberg
Beginn
21. Februar 2026 13:00 Uhr
Ende
21. Februar 2026 20:00 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder bis 11 Jahre, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 10 Euro, Erwachsene 22 Euro
Infos und Tickets
www.bossafm.com

Festsaal Kreuzberg

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Am Flutgraben 2
12435 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinderschminken (2)

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 13. Februar 2026