Brasilianischer Karneval

Ein vielseitiges Programm gibt es für Kinder, Erwachsene und Familien zum brasilianischen Karneval. Neben brasilianischer Musik gibt es für Kinder verschiedene Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Außerdem können sich die Besucherinnen und Besucher schminken und in bunten Farben gestalten lassen. Und auch brasilianisches Essen wird nicht fehlen.