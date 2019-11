Beim „Green Me“ Filmfestival werden rund 40 der besten Natur- und Umweltfilme im Cinemaxx am Potsdamer Platz gezeigt.

Sie konkurrieren um die „Green Me Awards“, die im Vorfeld der Berlinale feierlich vergeben werden. Die Auszeichnungen werden in den Kategorien Food, Action, Passion, Fire, Kids and Youth von prominenten Jury-Mitgliedern verliehen. Gäste und Regisseure können im Januar 2018 über Nachhaltigkeit im deutschen Film diskutieren und grüne Helden nehmen Kinder und Jugendliche mit in die Welt der Natur.