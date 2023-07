Frauen WM 2023: Public Viewing in Berlin

Der Brlo Biergarten am Park am Gleisdreieck lässt sich von den teils frühen Spielzeiten nicht beirren und zeigt (fast) alle WM-Spiele live auf einer großen Leinwand. Passend zum Fußball am Morgen wird Frühstück und Frühschoppen gereicht. Gezeigt werden folgende Spiele:





20. Juli, 09 Uhr: Neuseeland - Norwegen

20. Juli, 12 Uhr: Australien - Irland

22. Juli, 11:30 Uhr: England - Haiti

22. Juli, 14 Uhr: Dänemark - China

23. Juli, 12 Uhr: Frankreich - Jamaika

24. Juli, 10:30 Uhr: Deutschland - Marokko

24. Juli, 13 Uhr: Brasilien - Panama

26. Juli, 14 Uhr: Kanada - Irland

28. Juli, 10:30 Uhr: England - Dänemark

29. Juli, 12 Uhr: Frankreich - Brasilien

29. Juli, 14:30 Uhr: Panama - Jamaika

30. Juli, 11:30 Uhr: Deutschland - Kolumbien

01. August, 13 Uhr: China - England

03. August, 12 Uhr: Südkorea - Deutschland und Marokko - Kolumbien

05. August, 10 Uhr: Achtelfinale

06. August, 11 Uhr: Achtelfinale

07. August, 12:30 Uhr: Achtelfinale

08. August, 10 und 13 Uhr: Achtelfinale

12. August, 09 Uhr: Viertelfinale

12. August, 12:30 Uhr: Viertelfinale

15. August, 10 Uhr: Halbfinale

15. August, 12 Uhr: Halbfinale

19. August, 10 Uhr: Spiel um Platz 3

10. August, 12 Uhr: Finale