Der Polit-Podcast wird von dem Journalisten Philip Banse und dem Juristen Ulf Buermeyer moderiert.

Thema des wöchentlichen Formats ist die tagesaktuelle Politik, die oftmals anhand der Berichterstattung in den Medien kommentiert wird. Besonderer Fokus liegt auf bürgerrechtlichen und netzpolitischen Themen. Um den Zuhörern ein umfassendes Bild zu ermöglichen, erläutern Banse und Buermeyer zunächst die Fakten, bevor sie persönliche Kommentare und Einschätzungen anbieten. Die Lage der Nation erscheint in der Regel am Wochenende.