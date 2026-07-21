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Europafest am Potsdamer Platz

Termin noch nicht bekannt

Europafest Potsdamer Platz

Symbolbild

© dpa

Das Europafest auf dem Potsdamer Platz lädt zu einer kulinarischen Reise durch die Küchen Europas ein.

Im Juli verwandelt sich der Potsdamer Platz in ein Open-Air Schlemmerparadies. Beim Europafest laden Streetfood-Stände aus ganz Europa zu einer kulinarischen Rundreise ein. Die Gäste können sich auf ungarische Lángos, französische Crêpes oder spanische Tapas freuen. Dazu gibt es Stände mit regionalen Produkten und Live-Musik. Für Kinder stehen ein Bungee-Trampolin und Karussells bereit. 

Auf einen Blick

Event
Europafest am Potsdamer Platz
Location
Potsdamer Platz
Termine
Noch nicht bekannt
Eintritt
kostenlos

Potsdamer Platz

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Adresse
Potsdamer Platz 1
10785 Berlin

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