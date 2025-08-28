Führung durch das geschlossene Kino International

Fast genau ein Jahr nach dem Start der Sanierungen bietet das Kino International Führungen über die Baustelle an. Am 10. Mai, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung, lädt das ikonische Kino interessierte Besucherinnen und Besucher dazu ein, das denkmalgeschützte Premierenkino der DDR in seinem aktuellen Zustand zu entdecken.



Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.