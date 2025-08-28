Führung durch das geschlossene Kino International

© dpa
Kino und Film in Berlin
Berlin ist über die Grenzen hinaus bekannt als Drehort, Kulisse und Inspiration. Alle Infos zu Festivals, Kinos, Drehorten, Fotostrecken und mehr
Ein Blick hinter die Kulissen der Sanierung: Das Kino International öffnet seine Türen für Führungen über die Baustelle.
Fast genau ein Jahr nach dem Start der Sanierungen bietet das Kino International Führungen über die Baustelle an. Am 10. Mai, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung, lädt das ikonische Kino interessierte Besucherinnen und Besucher dazu ein, das denkmalgeschützte Premierenkino der DDR in seinem aktuellen Zustand zu entdecken.
Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.
