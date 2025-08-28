Führung durch das geschlossene Kino International

10. Mai 2025

  • Kino International

    © dpa

  • Kino International (6)

    © Kino International

  • Kino International (3)

    © Kino International

  • Kino International (1)

    © Kino International

  • Kino International (5)

    © Kino International

Ein Blick hinter die Kulissen der Sanierung: Das Kino International öffnet seine Türen für Führungen über die Baustelle.

Fast genau ein Jahr nach dem Start der Sanierungen bietet das Kino International Führungen über die Baustelle an. Am 10. Mai, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung, lädt das ikonische Kino interessierte Besucherinnen und Besucher dazu ein, das denkmalgeschützte Premierenkino der DDR in seinem aktuellen Zustand zu entdecken.

Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Auf einen Blick

Event
Führung im Kino International
Location
Kino International
Beginn
10. Mai 2025
Öffnungszeiten
11 bis 14 Uhr
Anmeldung
tag-der-staedtebaufoerderung.berlin.de

Kino International

Adresse
Karl-Marx-Allee 33
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

