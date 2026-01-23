Finlandia – Aki Kaurismäki and Friends

Termin noch nicht bekannt

Besucher sitzen im Kino International. © dpa

Das Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz feiert finnisches Kino mit Klassikern, Dokumentarfilmen und neuen Filmhighlights - dazu gibt es Livemusik und ein Sauna-Special.

