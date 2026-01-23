© dpa
Filmfestivals
Filmfestivals, Filmfestspiele und Filmtage in Berlin mit Infos für Filmliebhaber und Cineasten, Terminen, Kinos und Veranstaltungsorten. mehr
© dpa
Das Indian Film Festival präsentiert die Vielfalt und Kreativität des indischen Kinos in einer Reihe beeindruckender Vorführungen.
Das Indian Film Festival bringt die faszinierende Welt des indischen Kinos nach Deutschland. Mit einer abwechslungsreichen Auswahl an dutzenden Filmen aus verschiedenen Genres und Regionen Indiens bietet das Festival spannende Einblicke in die kulturelle und künstlerische Vielfalt des Landes. Neben den Filmvorführungen bietet das Festival Raum für Diskussionen und Begegnungen mit Persönlichkeiten der Filmbranche. Das Festival wird von der indischen Botschaft organisiert.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Filmfestivals, Filmfestspiele und Filmtage in Berlin mit Infos für Filmliebhaber und Cineasten, Terminen, Kinos und Veranstaltungsorten. mehr
© Maximilian Baier
Die Berlin-Eventvorschau für Januar 2026. CTM-Festival, Tanztage, British Shorts, Transmediale und mehr
© dpa
Berlin ist über die Grenzen hinaus bekannt als Drehort, Kulisse und Inspiration. Alle Infos zu Festivals, Kinos, Drehorten, Fotostrecken und mehr