Aktuelle Sprache: Deutsch

Indian Film Festival

Termin noch nicht bekannt

Kinosaal

Symbolbild

© dpa

Das Indian Film Festival präsentiert die Vielfalt und Kreativität des indischen Kinos in einer Reihe beeindruckender Vorführungen.

Das Indian Film Festival bringt die faszinierende Welt des indischen Kinos nach Deutschland. Mit einer abwechslungsreichen Auswahl an dutzenden Filmen aus verschiedenen Genres und Regionen Indiens bietet das Festival spannende Einblicke in die kulturelle und künstlerische Vielfalt des Landes. Neben den Filmvorführungen bietet das Festival Raum für Diskussionen und Begegnungen mit Persönlichkeiten der Filmbranche. Das Festival wird von der indischen Botschaft organisiert.

Event
Indian Film Festival 2026
Location
CinemaxX Berlin
Eintritt
Noch nicht bekannt

CinemaxX Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Potsdamer Straße 5
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Berlinale Aufsteller

© dpa

Filmfestivals

Filmfestivals, Filmfestspiele und Filmtage in Berlin mit Infos für Filmliebhaber und Cineasten, Terminen, Kinos und Veranstaltungsorten.  mehr

Gewinner der Berlinale 2018

© dpa

Kino und Film in Berlin

Berlin ist über die Grenzen hinaus bekannt als Drehort, Kulisse und Inspiration. Alle Infos zu Festivals, Kinos, Drehorten, Fotostrecken und  mehr