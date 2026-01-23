Das Indian Film Festival bringt die faszinierende Welt des indischen Kinos nach Deutschland. Mit einer abwechslungsreichen Auswahl an dutzenden Filmen aus verschiedenen Genres und Regionen Indiens bietet das Festival spannende Einblicke in die kulturelle und künstlerische Vielfalt des Landes. Neben den Filmvorführungen bietet das Festival Raum für Diskussionen und Begegnungen mit Persönlichkeiten der Filmbranche. Das Festival wird von der indischen Botschaft organisiert.