Blockparty im Görlitzer Park

Der Berliner Musiker Peter Fox lädt erneut spontan und kostenlos an einem Ort, der in der aktuellen öffentlichen Diskussion steht. Am Samstagabend gibt es in dem Park in Kreuzberg eine «Blockparty», bei der unter anderem auch die Rapperin Wa22ermann, der Rapper 44Grad und der Sänger Kane auf der Bühne stehen.