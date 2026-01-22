Internationaler Feuerwehr-Wettbewerb

© dpa
Event-Highlights im Juli 2026
Christopher Street Day, Staatsoper für alle, Internationales Drehorgelfest
Tausende Feuerwehrfrauen und -männer aus aller Welt werden sich 2026 in Berlin im sportlichen Wettkampf messen.
Im Juli 2026 finden in Berlin die 18. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe statt. Erwartet werden mehr als 3500 Feuerwehrleute aus 30 Ländern. Die internationalen Feuerwehrwettbewerbe finden alle vier Jahre statt, zuletzt 2022 in Slowenien.
Der Wettbewerb ist in drei Teilbereiche gegliedert: den traditionellen internationalen Feuerwehrwettbewerb, den Feuerwehr-Sportwettkampf und den internationalen Jugendfeuerwehrbewerb. Zu den Disziplinen gehören ein 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen, Hakenleitersteigen, Löschangriff und Hindernisübungen.
2026 feiert die Berliner Feuerwehr ihr 175-jähriges Bestehen als größte und älteste Berufsfeuerwehr in Deutschland. In diesem Rahmen soll auch der Wettbewerb ausgerichtet werden. Bereits 1993 gab es einen entsprechenden Wettkampf in Berlin.
