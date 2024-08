Fußball-Inklusionstag

Highlight des inklusiven Nachmittags ist der «Fußballfreunde-Cup», an welchem Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam um den Pokal spielen. Der Cup findet von 17 bis 20 Uhr statt. Zuvor gewähren Tennis Borussia Berlin und Hertha BSC einen Einblick in den Amputierten-Fußball und Blindenfußball. Namhafte Gäste aus Sport und Gesellschaft stehen für Gesprächsrunden am Inklusionstag bereit. Zahlreiche Mitmachangebote und ein Rahmenprogramm runden den Nachmittag auf der Fanzone am Reichstag ab.