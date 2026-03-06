Fußball EM 2024 im Johannesstift

Bei freiem Eintritt können Fußball-Fans auch in Spandau gemeinsam bei den Spielen der Fußball-EM mitfiebern.

Der Evangelische Johannesstift lädt vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 zum Public Viewing mit Rahmenprogramm nach Spandau. Im Rosengarten auf dem Stiftsgelände in der Schönwalder Allee wurde eine große Leinwand aufgebaut, auf der sämtliche Spiele übertragen werden. Dazu gibt es eine Bewirtung mit Snacks, Eis und Getränken zu familienfreundlichen Preisen.

Auf einen Blick: Fußball-EM im Johannesstift

Evangelische Johannesstift

Adresse Schönwalder Allee 26 13587 Berlin Zum Stadtplan Verkehrsanbindungen Bus Johannesstift M45 671



