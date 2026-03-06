Fußball EM 2024 im Johannesstift

Public Viewing (2)

Bei freiem Eintritt können Fußball-Fans auch in Spandau gemeinsam bei den Spielen der Fußball-EM mitfiebern.

Der Evangelische Johannesstift lädt vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 zum Public Viewing mit Rahmenprogramm nach Spandau. Im Rosengarten auf dem Stiftsgelände in der Schönwalder Allee wurde eine große Leinwand aufgebaut, auf der sämtliche Spiele übertragen werden. Dazu gibt es eine Bewirtung mit Snacks, Eis und Getränken zu familienfreundlichen Preisen.

Auf einen Blick: Fußball-EM im Johannesstift

Übertragungen
Alle Spiele
Location
Evangelischer Johannesstift
Eintritt
Kostenlos

Evangelische Johannesstift

Adresse
Schönwalder Allee 26
13587 Berlin

