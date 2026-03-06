Public Viewing im Kranzler Eck

Bei freiem Eintritt können Fußball-Fans auch in der City West gemeinsame bei den Spielen der Fußball-WM mitfiebern.

Der LED-Screen im Innenhof des Kranzler Ecks ist ganze 16 Quadratmeter groß. Wer rechtzeitig da ist, kann sich einen der 200 Liegestühle sichern, um das Spiel in aller Gemütlichkeit verfolgen zu können.

Auf einen Blick: Fußball-WM im Kranzler Eck

