Aktuelle Sprache: Deutsch

Public Viewing im Kranzler Eck

Open Air Sommerkino im Kranzler Eck

© unit ZÜRN Werbeagentur GmbH

Bei freiem Eintritt können Fußball-Fans auch in der City West gemeinsame bei den Spielen der Fußball-WM mitfiebern.

Der LED-Screen im Innenhof des Kranzler Ecks ist ganze 16 Quadratmeter groß. Wer rechtzeitig da ist, kann sich einen der 200 Liegestühle sichern, um das Spiel in aller Gemütlichkeit verfolgen zu können.

Auf einen Blick: Fußball-WM im Kranzler Eck

Übertragungen
Alle Spiele
Location
Kranzler Eck
Eintritt
Kostenlos
Wetterschutz
Teilweise überdacht
Reservierung
Nicht möglich

Kranzler Eck

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Kurfürstendamm 19
10719 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Sommerkino am Kulturforum (1)

© dpa

Freiluftkinos in Berlin

Kinogenuss unter freiem Himmel: Von Mai bis September zeigen zahlreiche Open Air-Kinos ein spannendes Programm unter den Sternen.  mehr

Fußball-EM in Berlin (4)

© dpa

Fußball-EM 2024

Die Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2024 findet in Deutschland statt. Das Finale und fünf weitere Spiele werden in Berlin ausgetragen. Informationen zu den Fanzonen, Public Viewing, Rahmenprogramm und  mehr