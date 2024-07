Fußballtage im Humboldt Forum

Gäste können sich beim Tischkickern an Profis messen, eigene Trikots gestalten, sich beim Bilderbuchkino verzaubern lassen, an Ausstellungsführungen teilnehmen und damit voll und ganz in die Kulturwelt des Fußballs eintauchen. Am Sonntag, dem 30. Juni, wird zudem im Schlüterhof das in Gelsenkirchen stattfindende Achtelfinale gezeigt.