Fotografiska: Cultural Fabric

Vor der offiziellen Eröffnung des Fotografiska in Berlin untersucht die Ausstellung «Cultural Fabric» die Macht der visuellen Sprache in Bezug auf Kunst und Mode.

Zahlreiche Berliner und internationale Künstlerinnen und Künstler werden sich in einer Fotografiska-Gruppenausstellung mit dem Hauptthema «Cultural Fabric» in den Atelier Gardens in Tempelhof vorstellen. Mit ihrer Praxis an der Schnittstelle zwischen Mode und Fotografie arbeiten die Künstlerinnen und Künstler Julie Poly (Ukraine), Mous Lamrabat (Belgien), Carlota Guerrero (Spanien), Zohra Opoku (Deutschland), Irene Ha (Niederlande), Cibelle Cavalli Bastos (Brasilien), Jojo Gronostay (Deutschland), Šejla Kamerić (Bosnien and Herzegovina) und Anna Franceshini (Italien). Die erste Fotografiska-Ausstellung in Berlin wird kuratiert von Marina Paulenka und Thomas Schäfer.