Bei der Installation «Will I dream …of dreams …of dreams?» in der Alten Münze trifft Tanz auf Lichtkunst und Sound.

Zwei Tänzerinnen, sechzig Neonröhren, Surround-Sound: Die immersive Installation kann jederzeit betreten und verlassen werden. Besucher:innen können durch eine Licht- und Soundskulptur wandeln und sich von abstrakt komponierten Bilden in Traumwelten versetzen lassen. Die Installation basiert auf dem Bühnenstück «Will I dream during the process» der Künstlerin Véronique Langlott. Die Choreographie wurde digital erfasst und in eine Sound- und Lichtspur übersetzt.