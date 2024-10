Brlo Brwfest

Zwanzig internationale und Berliner Brauereien haben sich für das große Craft Beer Festival im Brlo am Gleisdreieckpark angekündigt. Darunter finden sich klingende Namen wie: Wicklow Wolf, Coolhead, Brewski und Onmipollo ebenso wie rätselhafte Biermarken wie Mauerblümchen, Vagabund oder Schneeeule. Freunde des Bieres haben also allen Grund, das Festival zu besuchen.



Köstliches Street Food und schöne Live-Musik runden das Event angemessen ab. Wer Interesse am Bier brauen hat, kann sich einer kostenlosen Brauereiführung anschließen.