Kiezkino Charlottenburg

Am Charlottenburger Stuttgarter Platz startete im Juni die Freiluftkino-Saison. Unter freiem Himmel und mit einem frischen Getränk in der Hand konnten Cineasten direkt am S-Bahnhof Charlottenburg aktuelle Blockbuster, zeitlose Klassiker und ausgewählte Independent-Produktionen genießen. Das Kiezkino fand zuletzt 2023 statt.