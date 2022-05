Filmfestival: 77 Jahre Kriegsende

Anlässlich des 77. Jubiläums des Kriegsendes in Deutschland findet im Kino Krokodil ein dreitägiges Filmfestival statt.

Programm: In jenen Tagen, Irgendwo in Berlin und The man between

Gezeigt werden die drei Spielfilme: "In jenen Tagen" von Hemut Käutner, "Irgendwo in Berlin" von Gerd Lamprecht und "The man between" von Carol Reed. Ergänzt wird das Programm durch Ausschnitte aus der DEFA-Wochenschau und der West-Wochenschau. Gesprächsformate und Vorträge runden das Festival ab.