Sommerfest auf der Domäne Dahlem

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Der Hochsommer will in vollen Zügen genossen werden: Die Domäne Dahlem lädt zum bunten Markt mit spannendem Programm.
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Parks, Seen, Freiluftkinos, Strandbars und Open-Air-Veranstaltungen: Um Sommer und Sonne in vollen Zügen zu genießen, verlagern Berliner:innen das Leben kurzerhand nach draußen. mehr
© dpa
Die besten Veranstaltungen und Events in Berlin-Zehlendorf. mehr
© K. Wendlandt
Berliner Öko- und Biowochenmärkte bieten frische, ökologisch produzierte Ware meist aus der Region. Infos mit Anfahrt und Öffnungszeiten. mehr