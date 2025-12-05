Sommerfest auf der Domäne Dahlem

Knackig frisches saisonales Obst und Gemüse locken an den Ständen. Doch die Unterhaltung bleibt nicht zu kurz: Mit einem vielfältigen Kinderprogramm, Live-Musik, Vorführungen, Workshops und mehr vergeht das Sommer-Wochenende wie im Flug. Besondere Highlights für Kinder sind das Wasserspielmobil, die Kutsch- und Traktor-Rundfahrten über das Landgut und Kindertheater.