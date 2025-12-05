Aktuelle Sprache: Deutsch

Sommerfest auf der Domäne Dahlem

Findet nicht mehr statt

Brandenburger Landpartie

Der Hochsommer will in vollen Zügen genossen werden: Die Domäne Dahlem lädt zum bunten Markt mit spannendem Programm.

Knackig frisches saisonales Obst und Gemüse locken an den Ständen. Doch die Unterhaltung bleibt nicht zu kurz: Mit einem vielfältigen Kinderprogramm, Live-Musik, Vorführungen, Workshops und mehr vergeht das Sommer-Wochenende wie im Flug. Besondere Highlights für Kinder sind das Wasserspielmobil, die Kutsch- und Traktor-Rundfahrten über das Landgut und Kindertheater.

