Unter dem Motto «Mit einem Klimawandel in der Gesellschaft gegen den Klimawandel der Erde!» findet Ende Mai im Schiller Theater das Comedy for Future Festival (C4FF) mit hochkarätigem Line-Up statt.

Die Comedians Julia Gamez Martin (l-r), Eckart von Hirschhausen und Masud Akbarzadeh bei der Pressekonferenz zum Comedy for Future Festival (C4FF).

Das Festival feiert seine Weltpremiere in Berlin. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Eckart von Hirschhausen werden rund 50 Comedians bei dem Festival auftreten. Auch wenn Heiterkeit und gute Laune von den Zuschauerinnen und Zuschauer ausdrücklich erwünscht ist, bleibt das Lachen an der einen oder anderen Stelle im Halse stecken. Das C4FF will nämlich auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: den Klimawandel.