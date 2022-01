Advent im Natur-Park Südgelände

Der Natur-Park Südgelände hüllt sich in der Adventszeit in ein weihnachtliches und märchenhaftes Gewand.

Licht- und Soundinstallationen verleihen dem Park eine besondere, festliche Atmosphäre. Am ersten Adventssamstag sowie an drei Adventssonntagen wird ein kleines Rahmenprogramm angeboten. Kinder und Junggebliebene können den Märchen der Geschichtenerzählerin Birgit Hägele lauschen während festliche Musik für die richtige Stimmung sorgt. Auch weihnachtliche Walk Acts sind geplant. Darüber hinaus kann nachhaltige Adventsfloristik erworben werden.

Der Botanische Garten in Berlin wird bei «Christmas Garden» in eine leuchtende Märchenlandschaft mit allerlei Lichtspielen, Traumwäldern und 3D-Leuchtfiguren verwandelt. mehr

Der größten Tierpark Europas wird mit «Weihnachten im Tierpark» in weihnachtliches Licht getaucht. Im Mittelpunkt des leuchtend-weihnachtlichen Rundgangs steht das historische Schloss Friedrichsfelde. mehr

© dpa

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2022 in Berlin. mehr