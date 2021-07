Galaktische Geburtstage: Jubiläumswochenende der Berliner Planetarien

Der 125. Geburtstag der Archenhold-Sternwarte wird mit prominente Gratulanten, lustigen und spannenden Anekdoten, Bossa-Nova und Jazzklängen sowie Poetry Slam-Einlagen am 01. Juli 2021 ab 20 Uhr virtuell gefeiert. Am 02. Juli wird das Jubiläumswochenende ab 19 Uhr mit einem Festvortag mit Dr. Harald Lesch fortgesetzt. Highlight des galaktischen Geburtstage ist das digitale Weltall-Forscher-Fest, welches am 03. Juli ab 18 Uhr im Livestream gezeigt wird.