Sir Simon Rattle dirigiert die Berliner Philharmoniker

Der ehemalige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker kehrt für ein Gastkonzert zurück nach Berlin.

Gemeinsam präsentieren Rattle und die Philharmoniker die «Variaciones concertantes» on Alberto Ginastera sowie zwei Werke des Komponisten Benjamin Britten. Bei der «Serenade für Tenor, Horn und Streicher» werden Tenor Allan Clayton und Solohornist Stefan Dohr ihr Können unter Beweis stellen. Die geballte Harmonie und Präzision des Ensembles wird im Stück «The Young Person's Guide to the Orchestra» von Britten deutlich.



Gespielt wird live aus der Philharmonie Berlin. Um den Livestream verfolgen zu können, ist ein Zugang zu Digital Concert Hall erforderlich. Virtuellen Besuchern stehen verschiedene Abo-Varianten zur Verfügung. Wer nur einmal kurz reinschnuppern möchte, wählt den Zugang für 7 Tage für 9,90 Euro.