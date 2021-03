Winter-Konzert des Landesjugendensembles Neue Musik

Trotz Lockdown, räumlicher Trennung und Kontaktbegrenzungen: Das Landesjugendensemble Neue Musik lässt sich auch vom Coronavirus nicht davon abhalten Musik zu machen.

Unter Anleitung des Dirigenten Christoph Breidler präsentiert das Ensemble das Ergebnis aus seinem neuen digitalen Projekt. An drei Wochenenden trafen sich die Mitglieder des Ensembles digital und erarbeiteten sich zwei Werke der Zeitgenössischen Musik. Jeder kann das daraus entstandene Winter-Konzert vom eigenen Wohnzimmer aus genießen. Gespielt werden «Feather and Groove» von Tansy Davies und «Into the blue» von Rebecca Saunders.