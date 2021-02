Webinar: Wurmkompostierung

30. März 2021

Im Webinar erfahren Teilnehmer, was es mit der Wurmkompostierung auf sich hat, wie man seinen eigenen Wurmkompost ganz einfach von zu Hause starten kann und welche Fehler dabei unbedingt vermieden werden sollten. Dazu gibt es Tipps und Tricks, was man bei großer Hitze und extremer Kälte beachten sollte, wie man die Würmer am besten versorgt, wenn man auf Reisen geht und wie man lästigen Fliegenbefall wieder los wird. Zwischendurch werden gern Fragen beantwortet.Wer möchte, kann sich im Anschluss an den Workshop sein Kompost-Starterset mit Kompostwürmern direkt zuschicken lassen. Der Workshop findet online über Jitsi statt. Eine E-Mail mit allen Infos und Zugangsdaten erhalten Teilnehmer nach der Anmeldung.