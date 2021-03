Online-Ausstellung: Impressionismus in Russland

Das Museum Barberini zeigt seine neue Ausstellung «Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde» in einem vielfältigen Online-Programm.

Kunstinteressierte können während des Lockdowns an zahlreichen Online-Veranstaltungen teilnehmen und die Ausstellung «Impressionismus in Russland» erleben. Bei einer Live-Tour führen Guides durch die über 80 Gemälde. Unter den Werken befinden sich unter anderem Leihgaben aus Moskau, Madrid und Amsterdam. Zudem gibt es digitale Live-Talks, Expertenvideos und Online-Yoga-Stunden in der Galerie. Besondere Highlights sind der gefilmte Rundgang mit Autor Florian Illies und eine Lesung mit Schauspieler Fabian Hinrichs.