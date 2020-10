Familiensportfest digital

Das traditionelle Kinder- und Jugendsportfestival muss in diesem Corona-Jahr in den digitalen Raum ziehen.

Das vom Landessportbund Berlin e.V. organisierte Sportfest lädt Familien, Kinder und Jugendliche jedes Jahr dazu ein, neue Sportarten zu entdecken. Im Olympiagelände können sich große und kleine Sportler in spe an den unterschiedlichsten Sportarten ausprobieren - etwa Kendo, Bogenschießen oder sogar Quidditch. In diesem Jahr findet die Vorstellung jedoch nur aus der Ferne statt. Unter der Moderation von Matthias Killing stellen zahlreiche Berliner Vereine ihren Lieblingssport vor.