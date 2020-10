Einmal im Jahr zeigt die Kunstschule Catalyst mit dem Signals Festival eine Mischung aus Kunstinstallationen, Performances, Musikvorführungen und Workshops die Positionen aufstrebender Künstler.

Austragungsort ist das Funkhaus Berlin. Coronabegingt können in diesem Jahr nur weniger Besucher vor Ort empfangen werden - die Tickets sind bereits ausverkauft. Zahlreiche Performances werden jedoch direkt in die Wohnzimmer der Berliner gestreamt. Mit dabei sind unter anderem die Künstler Tight Flowr, Gozi, Jabrome, Alys & Cocktail Party Effect, Glow After Dark, Pablo Diserens, Malina Malina, Samaquias Lorta, Doron Sadja und Stina Francina.