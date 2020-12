Panda-Livestreams

Chikiss & Mustelide (Sängerinnen und Komponistinnen elektronischer Musik aus Belarus) am 13. November

Dinara Rasuleva, Allapopp, Fidan Aghayeva und Katya Kóv am 20. November

Taz Chernill (Sounds aus der Vergangenheit modern interpretiert) am 27. November

Israel Music Night mit Yael Badash am 03. Dezember

Kriwi (Ethno-Fusion-Band) am 04. Dezember

Eden Cami (Progressive Pop mit nahöstlichen Einflüssen) am 05. Dezember

Die interdisziplinären Kunst-, Politik- und Kulturplattform veranstaltet drei bis sechs Veranstaltungen pro Woche in der Kulturbrauerei. Fokus liegt in der Regel auf osteuropäischen Künstlern. Für folgende Konzerte wurde bereits eine Übertragung per Livestream angekündigt: