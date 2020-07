Sommertreff am Teltowkanal

Den Sommer am Wasser genießen: Bei einem gemütlichen Familienfest mit vorsichtiger Rummel-Atmosphäre kehrt ein Stück Normalität zurück in die Hauptstadt.

Es ist wieder soweit: Der Duft von Zuckerwatte, Bratwurst und Crêpes schwebt wieder in der Hauptstadtluft. Aufgrund der Corona-Regelungen gestaltet sich das Volksfest etwas anders, als gewohnt: mit Abstand, gewissen Hygieneregeln und dennoch viel Spaß. Nebst einem breiten Angebot an Kirmes-Kulinarik können Besucher eine kleine Seefahrt machen oder ihr Glück an der Losbude herausfordern. Der grüne Parkrasen lädt dazu ein, sich für ein Picknick oder einen gemütlichen Tagesausklang am Wasser niederzulassen.