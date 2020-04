Osterkonzert: Andrea Bocelli live aus dem Mailänder Dom

Unter dem Motto «Music for hope» singt der italienische Tenor Andrea Bocelli am Ostersonntag im Mailänder Duomo.

Berliner und Zuschauer aus der ganzen Welt können das Konzert live erleben. Andrea Bocelli singt auf Einladung des Mailänder Bürgermeisters im ikonischen Dom. Einzige Begleitung wird Emanuele Vianelli an der Orgel der Kathedrale sein. Die ausgewählten Stücke - etwa Sancta Maria von Mascagni oder das berühmte Ave Maria - wurden speziell für die besondere Konstellation arrangiert. Vor Ort erhalten keine Zuschauer Zutritt. Das Osterkonzert von Andrea Bocelli in Mailand kann allein per Livestream genossen werden.

