Let's swing! Die Livestream-Reihe des Swing-Musikers Andrej Hermlin folgt dem Motto «The music goes round and around».

Mit Swing wird alles einfacher - zumindest wenn es nach Andrej Hermlin und seiner Familie geht. Und weil es ohne nicht Swing auch in Zeiten des Coronavirus nicht geht, bringt Familie Hermlin jeden Abend beschwingte Musik in die eigenen vier Wände. Mitunter gesellen sich musikalische Freunde zu Rachel, David und Andrej Hermlin.

: Swing-Konzerte am Abend: Andrej Hermlin and Friends: täglich: ab 19 Uhr

© dpa

Kontakt reduzieren, Abstand halten: Nur so lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch was bedeutet das genau? Was ist jetzt noch in Ordnung, was nicht mehr? mehr