Der me Collectors Room beherbergt eine der umfangreichsten privaten Sammlungen Europas. Dank verschiedener virtueller Angebote kann das Ausstellungshaus auch von zuhause aus besucht werden.

Die beiden Ausstellungen «Moving Energies - 10 Jahre me Collectors Room Berlin» und «Gerhard Richter - Abstrakte Werke aus der Olbricht Collection» können mithilfe eines virtuellen Rundgangs ausgiebig erkundet werden. Erstere bietet einen persönlichen Einblick in die Welt von Thomas Olbricht, seiner Freude am Sammeln und am Teilen. Darüber hinaus werden über 75 abstrakte Werke - Gemälde, Tapisserien, Farbfelder - des Künstlers Gerhard Richter gezeigt.

Was : Virtueller Rundgang durch den me Collectors Room Wann : Dauerhaft

© dpa

