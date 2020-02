Zauber Zauber: Nichts ist, wie es scheint

Wenn jede Logik verloren geht, das Unmögliche spielerisch leicht erscheint und Wunder im Minutentakt geschehen, wird Zuschauern klar: Bei dieser Show hat die Zauberei die Oberhand.

Wirklichkeit Adé, Staunen willkommen

In der alten Tradition der Magier, Zauberer und Illusionisten zeigen die Künstler auf der Bühne des Wintergarten Varietés, wie leicht sich die Grenzen des Machbaren verschieben lassen. Mal mit einem Knall, mal leise poetisch, mal witzig und immer fantastisch stellen die Zauberkünstler ihr Können unter Beweis.



Bloß nicht blinzeln

Lebendige Statuen, schwebende Personen, rasend schnelle Kartentricks, poetische Jonglier-Einlagen und mehr entführen die Zuschauer in eine wahrhaftig magische Welt. Nicht nur staunen, sondern auch genießen können Sie mit Show & Dine Tickets. Ein auf die Show zugeschnittenes 3-Gang-Menü rundet einen unterhaltsamen und leckeren Ausflug in das Wintergarten Varieté ab.



Mit Live-Musik und charmanten Witz durch den Abend

Crsto begleitet die Zuschauer durch den Abend. Gemeinsam mit Musiker Florent Mannant führt der Sänger, Schauspieler und Choreograph von einem Showabschnitt zum nächsten und sorgt als Conferencier dafür, dass keine Langweile aufkommt.