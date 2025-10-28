© Caroline Harrison
Events & Festivals 2025
Kulturprogramm für Berlin: Events, Feste, Festivals und große Open-Air-Veranstaltungen in Berlin. mehr
© Stefan Hoeltgen
Freundinnen und Freunde historischer Computer kommen beim Vintage Computing Festival Berlin auf dem Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin auf ihre Kosten.
In den Veranstaltungsräumen präsentieren Sammlerinnen und Sammler historische Computer und andere EDV-Geräte inklusive der zugehörigen Software – und zeigen sie in Aktion. Neben frühen Rechnern von Apple, Atari und Commodore sind unter anderem auch Computer aus der DDR zu sehen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© Caroline Harrison
Kulturprogramm für Berlin: Events, Feste, Festivals und große Open-Air-Veranstaltungen in Berlin. mehr
© ks/BerlinOnline
Die Berlin-Eventvorschau für Oktober 2025. Tag der Deutschen Einheit, Festival of Lights, Gauklerfest und vieles mehr