Termin noch nicht bekannt

Historische Computer und Software in Aktion

Freundinnen und Freunde historischer Computer kommen beim Vintage Computing Festival Berlin auf dem Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin auf ihre Kosten.

In den Veranstaltungsräumen präsentieren Sammlerinnen und Sammler historische Computer und andere EDV-Geräte inklusive der zugehörigen Software – und zeigen sie in Aktion. Neben frühen Rechnern von Apple, Atari und Commodore sind unter anderem auch Computer aus der DDR zu sehen.

Auf einen Blick

Festival
Vintage Computing Festival 2025
Termin
Noch nicht bekannt
Location
Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin
Eintritt
Kostenlos

Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin

Adresse
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

