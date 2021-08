Lost: 48-Stunden-Kunstfestival

Nonstop und kostenlos: Die letzten 48 Stunden der Willner Brauerei werden Mitte Dezember mit einem Kunstfestival begangen.

Die Veranstalter des Festivals ( Labyrinth of Lies The Dark Rooms ) möchten mit "Lost" eine Brücke zwischen dem ekstatischen Nachtleben Berlins und den inzwischen meist intellektuellen Kunstveranstaltungen schlagen.

Lost in der Willner Brauerei

Die drei Berliner Ausstellungsmacher The Dark Rooms Exhibition, Enter Art Foundation sowie Priest and Prawns möchten das gesamte Areal in Pankow in ein Kunsterlebnis verwandeln. Jeder Gebäudekomplex der Willner Brauerei zeigt eine eigens inszenierte Ausstellung mit den Titeln "Lost society", "Lost humans" und "Lost control". Insgesamt haben sich 80 Künstler und Musiker zusammengeschlossen, um mit Kunst und Musik die Off-Location gebührend zu verabschieden.