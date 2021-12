Mit Kunsthandwerk, israelischen Spezialitäten und einem bunten Rahmenprogramm aus Show und Musik lockt die Synagoge Pestalozzistraße zum Chanukka-Basar nach Charlottenburg.

Auf einer alten Tradition beruhend organisiert die liberale Synagoge Pestalozzistraße wieder alljährlich einen Chanukka-Basar im Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße. Es besteht die Möglichkeit an den Ständen Judaica, Kunsthandwerk und Bücher zu erwerben und die ein oder andere jüdische Spezialität zu probieren. Eine weitere Attraktion ist die alljährlich stattfindende Tombola.

Was: Chanukka-Basar 2020 Wann: Termin noch nicht bekannt Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr Wo: Jüdisches Gemeindehaus in der Fasanenstraße Eintritt: frei

© dpa

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2021 in Berlin. mehr