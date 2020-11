Achterbahn, Autoscooter und Break Dance: Das «Frühlings-Spar-Volksfest» lockt mit preiswerten Attraktionen auf den Rummel am U-Bahnhof Zitadelle Spandau.

Auf einen Blick

Was: Frühlingsfest in Spandau 2019

Wann: 13. bis 31. März 2019

Öffnungszeiten: täglich ab 14 bis 22 Uhr (Sonntag ab 12 Uhr)

Wo: Festgelände am Bahnhof Spandau (gegenüber der Spandau Arcaden)

Eintritt: frei