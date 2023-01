Chinesisches Neujahrsfest im Europa-Center

Im Europa-Center in Berlin wird das Chinesische Neujahrsfest mit Kunst, Kulinarik und Kultur gefeiert.

In China werden zum Neujahrsfest alle Türen und Fenster geöffnet, um das Glück herein zu lassen. Die Berliner und Ihre Gäste haben Ende Januar 2021 die Möglichkeit dieser Tradition zu folgen und das chinesische Neujahrsfest erstmal im Europa-Center zu begehen. In den vergangenen Jahren waren die Potsdamer Platz Arkaden der Veranstaltungsort der Feierlichkeiten.