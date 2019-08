Summer in the City am Breitscheidplatz

Mit rund einer Million Besuchern im letzten Jahr werden auch 2019 wieder zahlreiche Besucher auf dem Breitscheidplatz am Kurfürstendamm erwartet. Die Gäste von «Summer in the City» können Prachtstraßen und Plätze (Petrovka, Regent Street, Oxford Street, Times Square und weitere) entdecken, die mit einem landestypischen Ambiente abgebildet werden. Ein Schwerpunkt im Jahr 2019 ist die 25-jährige Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Peking, die rund um den «Wasserklops» mit chinesischen Einflüssen gefeiert wird. Jeden Tag findet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Musik und Straßenkunst statt.