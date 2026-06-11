Veganes Sommerfest am Alexanderplatz

Beim Veganen Sommerfest (ehem. Vegan-Vegetarisches Sommerfest) können Besucher drei Tage lang an rund 100 Informations- und Verkaufsständen vegane Produkte erwerben und ein vielfältiges Programm erleben. Initiativen sowie Natur- und Tierschutzorganisationen informieren über tierschutzrelevante Themen, gesunde Ernährung und veganen Lifestyle. Neben internationalen Leckereien und veganen Bio- und Rohkost-Spezialitäten werden auf dem Alexanderplatz auch tierversuchsfreie Kosmetik, T-Shirts und lederfreie Produkte und Accessoires wie Gürtel und Schuhe angeboten. Musik, Kochshows und ein Kinderprogramm ergänzen das Sommerfest. Nicht-Veganer:innen sind ausdrücklich willkommen.