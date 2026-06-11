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Veganes Sommerfest am Alexanderplatz

Termin noch nicht bekannt

  • Veganes Sommerfest am Alexanderplatz

    © VEBU

    Das Vegane Sommerfest am Alexanderplatz

  • Vegan-Vegetarisches Sommerfest (2014)

    © VEBU

  • Veganes Sommerfest

    © Vegetarierbund Deutschland e. V. (VEBU)

Über 100 Stände laden die Besucher dazu ein, vegane Produkte zu erwerben und sich über eine pflanzliche Lebensweise zu informieren.

Beim Veganen Sommerfest (ehem. Vegan-Vegetarisches Sommerfest) können Besucher drei Tage lang an rund 100 Informations- und Verkaufsständen vegane Produkte erwerben und ein vielfältiges Programm erleben. Initiativen sowie Natur- und Tierschutzorganisationen informieren über tierschutzrelevante Themen, gesunde Ernährung und veganen Lifestyle. Neben internationalen Leckereien und veganen Bio- und Rohkost-Spezialitäten werden auf dem Alexanderplatz auch tierversuchsfreie Kosmetik, T-Shirts und lederfreie Produkte und Accessoires wie Gürtel und Schuhe angeboten. Musik, Kochshows und ein Kinderprogramm ergänzen das Sommerfest. Nicht-Veganer:innen sind ausdrücklich willkommen.

Auf einen Blick

Festival
Veganes Sommerfest
Location
Alexanderplatz
Termine
Noch nicht bekannt
Eintritt
Kostenlos

Alexanderplatz

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Adresse
Alexanderplatz 1
10178 Berlin

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