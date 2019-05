Muttertags - Walzerfrühstück

Tanzwütigen Frühaufstehern bietet die Tanzschule Traumtänzer im Flughafen Tempelhof am Muttertag einen besonderen Service:



Die Tanzschule veranstalten ein "Walzerfrühstück", vorallem für tanzbegeisterten Mütter. Beim "Walzerfrühstück" kann man bereits vormittags das Tanzbein schwingen und sich in den Pausen bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet stärken. Bei Milchkaffee und frischen Brötchen kann man gut den in Muttertag starten.