Eröffnung des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in der Hasenheide

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Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 in der Hauptstadt. mehr
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Die Eröffnung des Hindu-Tempels in der Hasenheide wird mit einem mehrtägigen Fest gefeiert.
Nach jahrelanger Bauzeit öffnet der Sri Ganesha Hindu-Tempel in der Hasenheide nun erstmals seine Türen für Besucher:innen. Das Eröffnungswochenende des Tempels verbindet traditionelle hinduistische Weihezeremonien mit einem öffentlichen Kulturprogramm. Besucher:innen können spirituelle Rituale, klassische Musik, Tanz und religiöse Gesänge und Gebete, sogenannte Bhajans, erleben. Höhepunkt ist die feierliche Tempelweihe, bei der der Tempel nach jahrhundertealter Tradition gesegnet wird. Dabei wird Wasser aus dem indischen Fluss Ganges über die Turmspitze des Tempels gegossen wird.
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Die Berlin-Eventvorschau für Juni 2027. Fête de la Musique, Lange Nacht der Wissenschaften, Re:publica und vieles mehr
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Kulturgenuss in Berlin muss nicht teuer sein. Viele Events und Ausstellungen sind gratis. Eine Übersicht aktueller Veranstaltungen mit freiem Eintritt finden Sie hier. mehr