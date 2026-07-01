Eröffnung des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in der Hasenheide

Nach jahrelanger Bauzeit öffnet der Sri Ganesha Hindu-Tempel in der Hasenheide nun erstmals seine Türen für Besucher:innen. Das Eröffnungswochenende des Tempels verbindet traditionelle hinduistische Weihezeremonien mit einem öffentlichen Kulturprogramm. Besucher:innen können spirituelle Rituale, klassische Musik, Tanz und religiöse Gesänge und Gebete, sogenannte Bhajans, erleben. Höhepunkt ist die feierliche Tempelweihe, bei der der Tempel nach jahrhundertealter Tradition gesegnet wird. Dabei wird Wasser aus dem indischen Fluss Ganges über die Turmspitze des Tempels gegossen wird.