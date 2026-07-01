Eröffnung des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in der Hasenheide

3. bis 7. Juni 2026

Sri-Ganesha-Hindu-Tempel in der Hasenheide

Der Sri-Ganesha-Hindu-Tempel in der Hasenheide wird im Juni feierlich eröffnet.

© dpa

Die Eröffnung des Hindu-Tempels in der Hasenheide wird mit einem mehrtägigen Fest gefeiert.

Nach jahrelanger Bauzeit öffnet der Sri Ganesha Hindu-Tempel in der Hasenheide nun erstmals seine Türen für Besucher:innen. Das Eröffnungswochenende des Tempels verbindet traditionelle hinduistische Weihezeremonien mit einem öffentlichen Kulturprogramm. Besucher:innen können spirituelle Rituale, klassische Musik, Tanz und religiöse Gesänge und Gebete, sogenannte Bhajans, erleben. Höhepunkt ist die feierliche Tempelweihe, bei der der Tempel nach jahrhundertealter Tradition gesegnet wird. Dabei wird Wasser aus dem indischen Fluss Ganges über die Turmspitze des Tempels gegossen wird.

Auf einen Blick

Event
Eröffnung des Sri Ganesha Hindu Tempels in der Hasenheide
Location
Sri Ganesha Hindu Tempel
Beginn
3. Juni 2026
Ende
7. Juni 2026
Öffnungszeiten
Mittwoch und Donnerstag ab 18:30 Uhr, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 8 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr
Eintritt
Kostenlos
Programm
www.hindutempleberlin.de

Sri Ganesha Hindu Tempel

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Adresse
Hasenheide 106
10967 Berlin

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Eintritt frei

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