48 Stunden Spandau

Das Festival verbindet kulturelle Angebote mit Religion und schafft Raum für Austausch und Begegnung. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Workshops. Das Festival freut sich speziell über Besucher:innen ein, die bisher wenig mit der Kirche oder dem Bezirk Spandau zu tun hatten.