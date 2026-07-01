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Fête de la Musique
Am Tag des Sommeranfangs feiert Berlin zum 33. Mal die Fête de la Musique. In der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker an der Feier und bieten ihre Musik kostenlos dar.. mehr
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Das Kirchen- und Kulturfestival „48 Stunden Spandau“ lädt zu einem Wochenende mit Musik, Kunst und Austausch im gesamten Bezirk ein.
Das Festival verbindet kulturelle Angebote mit Religion und schafft Raum für Austausch und Begegnung. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Workshops. Das Festival freut sich speziell über Besucher:innen ein, die bisher wenig mit der Kirche oder dem Bezirk Spandau zu tun hatten.
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Am Tag des Sommeranfangs feiert Berlin zum 33. Mal die Fête de la Musique. In der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker an der Feier und bieten ihre Musik kostenlos dar.. mehr
© Christiane Schröder
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 3. bis 5. Juli 2026 in der Hauptstadt. mehr
© Zitadelle - FB Kultur
Das Wahrzeichen des Bezirks Spandau ist die Zitadelle Spandau, eine der am besten erhaltenen Festungen der Renaissance-Zeit. Noch älter ist die Nikolaikirche, die noch aus dem mittelalterlichen Berlin stammt. mehr