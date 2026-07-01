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48 Stunden Spandau

19. bis 21. Juni 2026

Die St.-Nikolai-Kirche im Bezirk Spandau

Die St.-Nikolai-Kirche im Bezirk Spandau

© dpa

Das Kirchen- und Kulturfestival „48 Stunden Spandau“ lädt zu einem Wochenende mit Musik, Kunst und Austausch im gesamten Bezirk ein.

Das Festival verbindet kulturelle Angebote mit Religion und schafft Raum für Austausch und Begegnung. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Workshops. Das Festival freut sich speziell über Besucher:innen ein, die bisher wenig mit der Kirche oder dem Bezirk Spandau zu tun hatten.

Auf einen Blick

Event
48 Stunden Spandau
Location
verschiedene Orte in Spandau
Beginn
19. Juni 2026
Ende
21. Juni 2026
Eintritt
variiert je nach Veranstaltung
Programm
48-stunden-spandau.de

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