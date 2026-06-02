Eröffnung des neuen Kino Arsenal

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit Begrüßungen durch das Arsenal Filminstitut und das silent green sowie künstlerischen Beiträgen von Anja Dornieden und Juan David Gonzales Monroy, Apichatpong Weerasethakul und Rachel Micallef Somerville. Außerdem stellt Rosa Barba ihren Film „Myth and Mercury“ vor. Ab 20 Uhr werden dann Kurzfilme aus der Sammlung des Arsenal gezeigt.