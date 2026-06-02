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Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
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Am 3. Mai 2026 wird das neue Arsenal Kino im silent green Kulturquartier feierlich eröffnet.
Der Abend beginnt um 18 Uhr mit Begrüßungen durch das Arsenal Filminstitut und das silent green sowie künstlerischen Beiträgen von Anja Dornieden und Juan David Gonzales Monroy, Apichatpong Weerasethakul und Rachel Micallef Somerville. Außerdem stellt Rosa Barba ihren Film „Myth and Mercury“ vor. Ab 20 Uhr werden dann Kurzfilme aus der Sammlung des Arsenal gezeigt.
Das Eröffnungsprogramm unter dem Titel „Raumgeben“ verbindet Filmgeschichte mit aktuellen Werken und wird vom 4. bis 7. Mai von einem mehrtägigen Film und Diskussionsprogramm begleitet. Gezeigt werden Filme aus der Sammlung des Arsenal sowie neue Produktionen, ergänzt durch Einführungen und Gespräche.
Mit der Eröffnung des neuen Kino Arsenal in der denkmalgeschützten Westhalle im silent green Kulturquartier beginnt ein neues Kapitel für das Arsenal Filminstitut. Erstmals sind die Bereiche Kino, Festivalarbeit, Distribution, Archiv und Campus des Arsenal Filminstituts an einem Ort gebündelt.
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