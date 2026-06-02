Eröffnung des neuen Kino Arsenal

3. Mai 2026

Arsenal Kino

Am 3. Mai 2026 eröffnet das neue Arsenal Kino im silent green Kulturquartier.

© Vali Djordjević

Am 3. Mai 2026 wird das neue Arsenal Kino im silent green Kulturquartier feierlich eröffnet.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit Begrüßungen durch das Arsenal Filminstitut und das silent green sowie künstlerischen Beiträgen von Anja Dornieden und Juan David Gonzales Monroy, Apichatpong Weerasethakul und Rachel Micallef Somerville. Außerdem stellt Rosa Barba ihren Film „Myth and Mercury“ vor. Ab 20 Uhr werden dann Kurzfilme aus der Sammlung des Arsenal gezeigt.

Mehrtägiges Eröffnungsprogramm

Das Eröffnungsprogramm unter dem Titel „Raumgeben“ verbindet Filmgeschichte mit aktuellen Werken und wird vom 4. bis 7. Mai von einem mehrtägigen Film und Diskussionsprogramm begleitet. Gezeigt werden Filme aus der Sammlung des Arsenal sowie neue Produktionen, ergänzt durch Einführungen und Gespräche.

Alle Bereiche an einem Standort

Mit der Eröffnung des neuen Kino Arsenal in der denkmalgeschützten Westhalle im silent green Kulturquartier beginnt ein neues Kapitel für das Arsenal Filminstitut. Erstmals sind die Bereiche Kino, Festivalarbeit, Distribution, Archiv und Campus des Arsenal Filminstituts an einem Ort gebündelt.

Auf einen Blick

Event
Eröffnung des neuen Kino Arsenal
Location
Arsenal Kino
Beginn
3. Mai 2026
Öffnungszeiten
ab 18 Uhr
Eintritt
kostenlos

Arsenal Kino

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Adresse
Gerichtstraße 53
13347 Berlin

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