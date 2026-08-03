Fünf Jahre Berlin Global

Zum Jubiläum findet ein ganztägiges Programm mit zahlreichen Führungen, Workshops und Musik bei freiem Eintritt statt. Bis in den Nachmittag hinein finden Führungen, Drop-ins, Workshops und Gespräche in der Ausstellung statt. Ab dem späten Nachmittag gibt es ein vielfältiges Live-Programm im Hof. Besucher:innen können sich auf Auftritte von DJ Femdelic, Anthony Hüseyin, Güner Künier, Sigrid Grajek und dem Romani Weiss Swingtett freuen.