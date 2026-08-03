Fünf Jahre Berlin Global

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Event-Highlights im Juli 2027
Die Berlin-Eventvorschau für Juli 2027. Christopher Street Day, Staatsoper für alle, Internationales Drehorgelfest und mehr
© How&Nosm / Kulturprojekte Berlin und Stiftung Stadtmuseum Berlin, Foto: Alexander Schippel
Die Stiftung Stadtmuseum Berlin feiert das fünfjährige Bestehen der Ausstellung Berlin Global im Humboldt Forum.
Zum Jubiläum findet ein ganztägiges Programm mit zahlreichen Führungen, Workshops und Musik bei freiem Eintritt statt. Bis in den Nachmittag hinein finden Führungen, Drop-ins, Workshops und Gespräche in der Ausstellung statt. Ab dem späten Nachmittag gibt es ein vielfältiges Live-Programm im Hof. Besucher:innen können sich auf Auftritte von DJ Femdelic, Anthony Hüseyin, Güner Künier, Sigrid Grajek und dem Romani Weiss Swingtett freuen.
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