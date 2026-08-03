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Fünf Jahre Berlin Global

4. Juli 2026

Berlin Global

Die Ausstellung Berlin Global im Humboldt Forum wird fünf Jahre alt.

© How&Nosm / Kulturprojekte Berlin und Stiftung Stadtmuseum Berlin, Foto: Alexander Schippel

Die Stiftung Stadtmuseum Berlin feiert das fünfjährige Bestehen der Ausstellung Berlin Global im Humboldt Forum.

Zum Jubiläum findet ein ganztägiges Programm mit zahlreichen Führungen, Workshops und Musik bei freiem Eintritt statt. Bis in den Nachmittag hinein finden Führungen, Drop-ins, Workshops und Gespräche in der Ausstellung statt. Ab dem späten Nachmittag gibt es ein vielfältiges Live-Programm im Hof. Besucher:innen können sich auf Auftritte von DJ Femdelic, Anthony Hüseyin, Güner Künier, Sigrid Grajek und dem Romani Weiss Swingtett freuen.

Auf einen Blick

Jubiläum
Fünf Jahre Berlin Global im Humboldt Forum
Location
Humboldt Forum
Beginn
4. Juli 2026
Öffnungszeiten
11 bis 22 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
www.humboldtforum.org

Humboldt Forum

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Adresse
Schloßplatz
10178 Berlin

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Eintritt frei

© dpa

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